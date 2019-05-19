Çanakkale ve Doğancı kurtardı

Play out maçlarına tam puanla başlama avantajı bulunan Çanakkale ve Doğancı, Play out son maçları öncesinde K-Pet Birinci Ligde kalmayı garantilediler. Ligden düşecek üçüncü takım Mormenekşe ile Maraş arasında oynanacak maçtan sonra belli olacak

K-PET Birinci Ligden düşecek son takımın belirleneceği Play-out grubunda ikinci maçlar oynandı. Doğancı ve Çanakkale’nin galip gelmesinin ardından puan durumunda üç takımın puanları eşitlendi. Play out maçlarına tam puanla başlama avantajı bulunan Çanakkale ve Doğancı, Play out son maçları öncesinde K-Pet Birinci Ligde kalmayı garantilediler.

Ligden düşecek üçüncü takım Mormenekşe ile Maraş arasında oynanacak son maçtan sonra belli olacak. Maraş’a ligde kalması için beraberlik yeterli olacak. Mormenekşe ise mutlak kazanmak zorunda olacak.

İkinci maçta Doğancı, Fehim Dayı’nın yönettiği Şehit Hüseyin Ruso Stadındaki maçta Maraş’ı 90+6. Dakikada Hasip ile bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başarıp ligde kaldı.

Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği İskele Cumhuriyet Stadında oynanan karşılaşmada Çanakkale rakibi Mormenekşe’yi 3-1 yendi. Çanakkale’nin gollerini Selçuk, penaltıdan Kaan ve Uvanç attı. Mormenekşe’nin tek golü Ömer Furkan’dan geldi.

Alınan sonuçların ardından Doğancı, Çanakkale ve Maraş 20’er puanla ikinci maçları tamamladılar. Mormenekşe 19 puanla sonunculuğa geriledi. 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan Mormenekşe - Maraş karşılaşmaların ardından lige veda edecek olan son takım belli olacak. Çanakkale – Doğancı, maçının oynanması beklenmiyor.

K.PET 1. Lig Play-Out Puan Tablosu

1.Doğancı 20

2.Çanakkale 20

3.Maraş 20

4.Mormenekşe 19

(23 Mayıs Perşembe: (Maraş– Mormenekşe)