Çanakkale, Şekerle devam edecek

K-PET Birinci Lig ekibi Çanakkale'de, yeni sezon hazırlıkları henüz başlamazken, kulüp başkan İbrahim Şeker yönetiminde yeni sezona girecek.

Başta camianın önemli isimlerinden olan Burçin Döveç ve diğer işadamlarının da destek vereceği İbrahim Şeker başkanlığındaki yönetimin kısa süre içerisinde takımı çalıştıracak teknik adamı belirlemesi ve yeni sezon hazırlıklarını başlatması bekleniyor. Bu arada takımı çalıştıracak teknik adam konusunda geçtiğimiz sezon takımı ligde tutan Ahmet Ogan'nın gündemde olduğu öğrenildi.