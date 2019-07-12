Çanakkale, Şeker dedi

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda üyelerin onayıyla İbrahim Şeker yeniden başkanlığa seçildi

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda başkan İbrahim Şeker’le devam kararı alındı.

Kulüp lokalinde yapılan üçüncü olağanüstü genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Yahat, sekreterliği Göksal Eminol yaparken, yurt dışında bulunan Hüseyin Akgüç, genel kurula katılmadı. Üçüncü olağanüstü genel kurulu üyeler katılım gösterirken, eski başkan ve yöneticilerin de genel kurula katılması ise dikkatlerden kaçmadı.

İlk yapılan olağanüstü genel kurulda faaliyet ve mali raporların onaylandığını ve tek gündem maddesi olarak başkanlık seçimi yapılan Çanakkale’da mevcut başkan İbrahim Şeker, göreve devam etmesi yönündeki üyelerin talebine olumlu yanıt verirken, üyelerin onayıyla yeniden başkanlığa seçildi.

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nün geldiği noktadan çıkabilmesi adına kapsamlı çözüm önerileri için söz alan eski başkanlardan Derviş Ekşici, kulüpte başkanlık yapan eski başkanların oluşturacağı başkanlar kurulunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Ülkenin bir çok bölgesinde Ganduluların var olduğuna dikkat çeken Derviş Ekşici, oluşturulacak komite ile onlara ulaşarak destek alınması öngürüsünde bulundu.

Eski yöneticilerden Aziz Kalçay ise katılımcılığı ön planda tutarak, kulübe yeni yüzlerin de kazandırılması için çalışma başlatılması, “Ben değil biz” olgusu ile hareket edilerek, görüş ve önerilere açık olunmasını istedi.

Çanakkale Spor Kulübü’nde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Şeker, genel kurulda kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederken, destek de istedi.

Şeker, kulübe sahip çıkılması noktasında camianın birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek zorlukların üstesinden gelebileceklerine vurgu yaparken, ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında Divan başkanı Hüseyin Yahat’ın, başlattığı çalışmalardan dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi. 9 yıllık başkanlık sürecini 10. Yıla taşıyacak olan İbrahim Şeker, güçlü yönetim oluşturarak son iki yılda yaşamış oldukları sıkınıtıların aşılması için işbirliği içerisinde çalışacakların vurgu yaptı.

Yeni sezonla ilgili çalışmalara da hemen başlayacaklarını açıklayan İbrahim Şeker, yeni yönetim kurulunu hafta içerisinde açıklayacağını belirtti.