 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
14 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
86 0
 
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
20 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
17 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
22 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
29 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
144 0
banner82

Çanakkale, Şeker dedi

banner27

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda üyelerin onayıyla İbrahim Şeker yeniden başkanlığa seçildi

banner315
Çanakkale, Şeker dedi
banner267

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda başkan İbrahim Şeker’le devam kararı alındı.

Kulüp lokalinde yapılan üçüncü olağanüstü genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Yahat, sekreterliği Göksal Eminol yaparken, yurt dışında bulunan Hüseyin Akgüç, genel kurula  katılmadı. Üçüncü olağanüstü genel kurulu üyeler katılım gösterirken, eski başkan ve yöneticilerin de genel kurula katılması ise dikkatlerden kaçmadı.

İlk yapılan olağanüstü genel kurulda faaliyet ve mali raporların onaylandığını ve tek gündem maddesi olarak başkanlık seçimi yapılan Çanakkale’da mevcut başkan İbrahim Şeker, göreve devam etmesi yönündeki üyelerin talebine olumlu yanıt verirken, üyelerin onayıyla yeniden başkanlığa seçildi.  

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nün geldiği noktadan çıkabilmesi adına kapsamlı çözüm önerileri için söz alan eski başkanlardan Derviş Ekşici, kulüpte başkanlık yapan eski başkanların oluşturacağı başkanlar kurulunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Ülkenin bir çok bölgesinde Ganduluların var olduğuna dikkat çeken Derviş Ekşici, oluşturulacak komite ile onlara ulaşarak destek alınması öngürüsünde bulundu.

Eski yöneticilerden Aziz Kalçay ise katılımcılığı ön planda tutarak, kulübe yeni yüzlerin de kazandırılması için çalışma başlatılması, “Ben değil biz” olgusu ile hareket edilerek, görüş ve önerilere açık olunmasını istedi.

Çanakkale Spor Kulübü’nde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Şeker, genel kurulda kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederken, destek de istedi.

Şeker, kulübe sahip çıkılması noktasında camianın birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek zorlukların üstesinden gelebileceklerine vurgu yaparken, ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında Divan başkanı Hüseyin Yahat’ın, başlattığı çalışmalardan dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi. 9 yıllık başkanlık sürecini 10. Yıla taşıyacak olan İbrahim Şeker, güçlü yönetim oluşturarak son iki yılda yaşamış oldukları sıkınıtıların aşılması için işbirliği içerisinde çalışacakların vurgu yaptı.

Yeni sezonla ilgili çalışmalara da hemen başlayacaklarını açıklayan İbrahim Şeker, yeni yönetim kurulunu hafta içerisinde açıklayacağını belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.