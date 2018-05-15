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“Çanakkale mucizeyi gerçekleştirdi”

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Çanakkale’nin teknik direktörü Ahmet Ogan, Play-out maçlarından sonra ligde kalmayı başaran Çanakkale’nin, mucizeyi gerçekleştirdiğini söyledi

“Çanakkale mucizeyi gerçekleştirdi”
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K-Pet 1. Lig’de mücadele eden Mağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale play-out’da ligde kalmayı başararak mucizeyi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Bölgeler Terfi Müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lige yükselen Çanakkale, antrenör Serkan Ekşici yönetiminde beklenilen performans ve başarıyı sağlayamayınca, takımın başına teknik direktör Ahmet Ogan’ı getirmişti. Ahmet Ogan yönetiminde toparlanan takım, 35 puanla ligi 13.sırada noktalarken, play-out’a kalmayı başardı. Play-out maçlarından sonra ligde kalmayı başaran Çanakkale’nin teknik direktörü Ahmet Ogan, “Çanakkale geçilmez” sözüne vurgu yaparken, küme düştü gözü ile bakılan takımın inanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirerek “Mucizenin adı Çanakkale’dir” diyerek, ligde kalmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

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