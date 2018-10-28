Çanakkale morartır

Stad: Muharrem Döveç

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Cemal Sarı, Necmi Bulut, Keram Eran

Çanakkale: Umut İlgün, Oğuzhan Güber, Çağdaş Birşan, Yunus Kalaycı, Enes Kirişçi (Dk.86 Gökhan Kamiş), Bekir Bilgi, Hakan Laçin, Uvanç Recaioğlu, Cemal Zeder (Dk.59 Hasan Kurt), Ahmet Hallaç, Talha Sağtekin (Dk.80 Özmen Borozancı)

Mormenekşe: Gökan Çalıcıoğlu, Rıdvan Doymaz, Fetin Beyitoğulları, Asilkan Sadıkoğlu, Nasuh Güngör, Fevzi Kamuz, Can Özsoy (Dk.64 Emre İmam), Mehmetali Öztemiz, Burak Tünsay, Sabri Çifçioğlu (Dk.54 Şevki Emir), Tuğhancan Kalendaroğlu (Dk.68 Emre Kuvvetlişahin)

Gol: Dk.36 Fevzi Kamuz (Kk), Bekir Bilgi (Dk.55)

Çanakkale, Mormenekşe engelini 2 farkla geçerek ikinci galibiyetini alırken, sıralamada da 1 basamak yükseldi. Düşüşünü sürdüren Mormenekşe ise alt sıralara gerilemeye devam etti.

Dk.27: Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında Sabri kafayı vurdu fakat kaleci topu çıkardı.

Dk.29:Uvanç sağ kanattan içeriye kat etti,ardından uzak direğe vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk.36:Enes savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kaldı aşırtma vuruşunda topu çizgide uzaklaştırmak isteyen Fevzi topu kendşi ağlarına gönderdi.1-0

Dk.55:Bekir savunmanın büyük hatasında topu kaptı kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi.2-0

Dk.57:Uvanç savunma arkasında top ile buluştu ardından kaleciyi geçti ve vuruşu yaptı fakat savunma topu çıkarmayı başardı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çanakkale karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.