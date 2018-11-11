banner107
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
banner82
banner147

Çanakkale, Maraş’ı kaderi ile baş başa bıraktı

banner27

Çanakkale, komşusu Maraş’ı mağlup ederek alt sıralarda nefes alırken, rakibini kaderi ile baş başa bıraktı. Alınan yenilgi sonrasında Maraş’ta antrenör Batur Sağlamer görevinden istifa etti

Çanakkale, Maraş’ı kaderi ile baş başa bıraktı
banner192

Stat: Muharrem Döveç

Hakemeler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Ahmet Özkurtuluş

Çanakkale: Umut İlgün, Oğuzhan Güder, Çağdaş Birşan,Yunus Kalaycı, Ali Öztürk, Bekir Bilgi (Dk.90 Hakan Kurt), Hakan Bilgi, Hakan Laçin, Selçuk Sergeç (Dk.75 Cemal Zeden), Uvanç  Recailoğlu, Talha Sağtekin, Gökcan Kamış (Dk.88 Özmen)

Maraş: Volkan Üşenmez, Yavmi Çelebi (Dk.78  Mustafa Doğru), Ahmet Dölek, Mustafa Gök, Doğan Gözütok, Ramazan Telebelleşol (Dk.58 Salih Kemaneciler) Faruk Akkuş (Dk.65 Mehmet Göreli), Eren Kandemir, Mustafa Küleli, Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki

Goller: Gökhan Yazlık (Dk.9), Uvanç Recailoğlu (Dk.36), Oğuzhan Güder (Dk.73)

K-Pet 1. Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 Mağusa takımının mücadelesinde Çanakkale, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, 9 puana yükseldi. Maraş ise 1 puanda kaldı.

Dk.9:Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Gökhan topu önünde buldu ve ardından yarım vole ile topu ağlara gönderdi.0-1

Dk.36:Uvanç kaleci ile karşı karşıya kaldı aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.1-1

Dk.48:Savunma arkasına atılan topta Bekir karşı karşıya vuruşunda top yandan az farklı dışarı çıktı.

Dk.68:Mehmet Göreli soldan gelen topa kafayı vurdu top üst direkten döndü.

Dk.72:Sağ kanattan ceza sahasına giren  Gökçan şutu vurdu top direkten döndü.

Dk.73:Soldan Yunus ortaladı Oğuz ceza sahası içinde vurdu topu ağlara gönderdi.2-1

Dk.75:Soldan gelen topta Gökhan arka direkte boş pozisyonda kafayı vurdu fakat top dışarı çıktı. Karşılaşmada başka gol olmazken maç 2-1 sona erdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.