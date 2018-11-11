Çanakkale, Maraş’ı kaderi ile baş başa bıraktı

Çanakkale, komşusu Maraş’ı mağlup ederek alt sıralarda nefes alırken, rakibini kaderi ile baş başa bıraktı. Alınan yenilgi sonrasında Maraş’ta antrenör Batur Sağlamer görevinden istifa etti

Stat: Muharrem Döveç Hakemeler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Ahmet Özkurtuluş Çanakkale: Umut İlgün, Oğuzhan Güder, Çağdaş Birşan,Yunus Kalaycı, Ali Öztürk, Bekir Bilgi (Dk.90 Hakan Kurt), Hakan Bilgi, Hakan Laçin, Selçuk Sergeç (Dk.75 Cemal Zeden), Uvanç Recailoğlu, Talha Sağtekin, Gökcan Kamış (Dk.88 Özmen) Maraş: Volkan Üşenmez, Yavmi Çelebi (Dk.78 Mustafa Doğru), Ahmet Dölek, Mustafa Gök, Doğan Gözütok, Ramazan Telebelleşol (Dk.58 Salih Kemaneciler) Faruk Akkuş (Dk.65 Mehmet Göreli), Eren Kandemir, Mustafa Küleli, Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki Goller: Gökhan Yazlık (Dk.9), Uvanç Recailoğlu (Dk.36), Oğuzhan Güder (Dk.73) K-Pet 1. Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 Mağusa takımının mücadelesinde Çanakkale, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, 9 puana yükseldi. Maraş ise 1 puanda kaldı. Dk.9:Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Gökhan topu önünde buldu ve ardından yarım vole ile topu ağlara gönderdi.0-1 Dk.36:Uvanç kaleci ile karşı karşıya kaldı aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.1-1 Dk.48:Savunma arkasına atılan topta Bekir karşı karşıya vuruşunda top yandan az farklı dışarı çıktı. Dk.68:Mehmet Göreli soldan gelen topa kafayı vurdu top üst direkten döndü. Dk.72:Sağ kanattan ceza sahasına giren Gökçan şutu vurdu top direkten döndü. Dk.73:Soldan Yunus ortaladı Oğuz ceza sahası içinde vurdu topu ağlara gönderdi.2-1 Dk.75:Soldan gelen topta Gökhan arka direkte boş pozisyonda kafayı vurdu fakat top dışarı çıktı. Karşılaşmada başka gol olmazken maç 2-1 sona erdi.