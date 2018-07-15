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Çanakkale, Kaan'ı istiyor

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Çanakkale, Kaan'ı istiyor
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K-PET Birinci Lig'deki Mağusa temsilcisi Çanakkale'de, yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı başaran Çanakkale, yeni sezonda daha başarılı olmayı hedeflerken, Mağusa Türk Gücü'nde forma giyen eski futbolcusu Kaan Güder'i de yeniden kadroya katmak için çalışma başlatıldı. Camianın önemli isimlerinin bu transfer için devreye girdi. Ancak Kaan'ın, Süper Lig ekiplerinden de teklifler alması, bu transferi zora sokabilir.

Kaan için K-PET Süper Lig ekipleri Gençler Birliği ile Cihangir de devreye girerken, özellikle Cihangir’in transfer için ısrarlı olduğu öğrenildi.

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