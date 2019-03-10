Çanakkale istediğini aldı

Stadyum: Cemal Balses Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Hakan Gök, Burak Mandıralı

Mormenekşe: Gökhan, Can, Burak, Nasuh, Ömer Furkan, Halil Türen, Mehmet Ali(Mustafa), Mustafa Menekşeli(Ahmet), Haşim(Nurettin), Fetin, Sabri

Çanakkale: Umut, Oğuzhan(Hasan), Yunus, Bekir, Halil, Ahmet Hellaç, Hakan, Uvanç(Ali) (İbrahim), Kaan, Ali, Selçuk

Goller: Dk p Selçuk (p) Çanakkale, Dk 46 Furkan (Mormenekşe),

K-PET Birinci Ligde kalma mücadelesi veren 2 Doğu temsilcisinin maçında Çanakkale, deplasmanda Mormenekşe ile berabere kalarak, rakibi ile olan puan farkını korudu. Mormenekşe ise direk düşme hattına geriledi.

Maça hızlı başlayan Çanakkale deplasmanda 9. dakikada Selçuk'un golüyle ile öne geçti. 0-1

Mormenekşe bu gole 45'te Ömer Furkan ile cevap verince devre 1-1 sona erdi.

İkinci devrede Mormenekşe galibiyet için yüklenirken, Çanakkale, kontra ataklarda etkili olmaya çalıştı.

Çanakkale'de kaleci Umut yaptığı kurtarışlar, Yunus ise savunmadaki yerinde müdahaleleriyle, Mormenekşe'ye gol şansı tanımadılar ve maç 1-1 sona erdi.