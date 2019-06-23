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Çanakkale genel kurulu ertelendi

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Çanakkale genel kurulu ertelendi
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Mağusa’nın Birinci Ligdeki temsilcilerinden Çanakkale’de başkan İbrahim Şeker’in görevden ayrılma kararı almasından sonra genel kurul dün akşam gerçekleştirildi. Faaliyet ve mali raporların aklandığı genel kurulda, başkan adayı çıkmayınca genel kurul ertelendi. Genel kurulda kulübün 212,000 TL borcu olduğu görüldü.

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