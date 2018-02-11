Çanakkale geçilmez

Stad: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Tarım, İsmail Egeli
Çanakkale: Umut İlgün, Halil Altınbaş, Ahmet Hellaç, Mehmet Sakallı, Oğuzhan Güner, Salih Kemaneciler (Dk.77 Gökhan), Ali Öztürk, Stelios, Burak Karabacak (Dk.77 Özmen), Selçuk Sergeç (Dk.71 Utku), Uvanç Recaioğlu
Doğancı: Tünay Arkan, Hüseyin Akçalı, Hasan Yerdelen (Dk.81 Hüseyin), Azmi Çoskun, Mustafa Ulusoy (Dk.68 Gökhan), Salih Düzbeyaz, Cemal Cemsal, Salih Oyal, Cenker Pehlivan, Hakan Demir, Uğur Balkan
Gol:Selçuk Sergeç(Dk.33)
K-Pet Birinci Lig’de Çanakkale evinde konuk ettiği Doğancı’yı Selçuk Sergeç’in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
Dk.33:Burak korneri ön direğe kullandı orada bulunan Selçuk kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0
Dk.42:Salih Oyal sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top üstten dışarı çıktı
Dk.53:Uvanç ara pasında Selçuk ön direkte vurdu fakat kaleci başarılıydı.
Dk.55:Sağ kanattan gelişen Doğancı atağında arka direkte kafayı vuran Cemal kaleciyi geçemedi. Karşılaşmada başka gol olmazken maçı Çanakkale 1-0 kazandı.