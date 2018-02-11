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Çanakkale geçilmez

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Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 ekibin mücadelesinde Çanakkale, Doğancı’yı tek golle geçerek kendi evindeki galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyip rahat nefes aldı. Haldun Oktay yönetiminde de toparlanamayan Doğancı, düşme hattında kaldı

Çanakkale geçilmez
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Stad: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı

Hakemler:  Mustafa Öztugay, Mehmet Tarım, İsmail Egeli

Çanakkale: Umut İlgün, Halil Altınbaş, Ahmet Hellaç, Mehmet Sakallı, Oğuzhan Güner, Salih Kemaneciler (Dk.77 Gökhan), Ali Öztürk, Stelios, Burak Karabacak (Dk.77 Özmen), Selçuk Sergeç (Dk.71 Utku), Uvanç Recaioğlu

Doğancı: Tünay Arkan, Hüseyin Akçalı, Hasan Yerdelen (Dk.81 Hüseyin), Azmi Çoskun, Mustafa Ulusoy (Dk.68 Gökhan), Salih Düzbeyaz, Cemal Cemsal, Salih Oyal, Cenker Pehlivan, Hakan Demir, Uğur Balkan

Gol:Selçuk Sergeç(Dk.33)

K-Pet Birinci Lig’de Çanakkale evinde konuk ettiği Doğancı’yı Selçuk Sergeç’in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Dk.33:Burak korneri ön direğe kullandı orada bulunan Selçuk kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0

Dk.42:Salih Oyal sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top üstten dışarı çıktı

Dk.53:Uvanç ara pasında Selçuk ön direkte vurdu fakat kaleci başarılıydı.

Dk.55:Sağ kanattan gelişen Doğancı atağında arka direkte kafayı vuran Cemal kaleciyi geçemedi. Karşılaşmada başka gol olmazken maçı  Çanakkale 1-0 kazandı.

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