Çanakkale geçilmez

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 ekibin mücadelesinde Çanakkale, Doğancı’yı tek golle geçerek kendi evindeki galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyip rahat nefes aldı. Haldun Oktay yönetiminde de toparlanamayan Doğancı, düşme hattında kaldı

Stad: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Tarım, İsmail Egeli Çanakkale: Umut İlgün, Halil Altınbaş, Ahmet Hellaç, Mehmet Sakallı, Oğuzhan Güner, Salih Kemaneciler (Dk.77 Gökhan), Ali Öztürk, Stelios, Burak Karabacak (Dk.77 Özmen), Selçuk Sergeç (Dk.71 Utku), Uvanç Recaioğlu Doğancı: Tünay Arkan, Hüseyin Akçalı, Hasan Yerdelen (Dk.81 Hüseyin), Azmi Çoskun, Mustafa Ulusoy (Dk.68 Gökhan), Salih Düzbeyaz, Cemal Cemsal, Salih Oyal, Cenker Pehlivan, Hakan Demir, Uğur Balkan Gol:Selçuk Sergeç(Dk.33) K-Pet Birinci Lig’de Çanakkale evinde konuk ettiği Doğancı’yı Selçuk Sergeç’in attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Dk.33:Burak korneri ön direğe kullandı orada bulunan Selçuk kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0 Dk.42:Salih Oyal sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top üstten dışarı çıktı Dk.53:Uvanç ara pasında Selçuk ön direkte vurdu fakat kaleci başarılıydı. Dk.55:Sağ kanattan gelişen Doğancı atağında arka direkte kafayı vuran Cemal kaleciyi geçemedi. Karşılaşmada başka gol olmazken maçı Çanakkale 1-0 kazandı.