Çanakkale geçilmez

Çanakkale kendi evinde aldığı galibiyetlere Ozanköy karşısında bir yenisini daha eklerken, Muharrem Döveç Stadında üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Düşüşü süren Ozanköy, ligin alt sıralarında kalmaya devam etti

Stad: Muharrem Döveç Stadı Hakemler: Zekai Töre, İsmail Egeli, Sabriye Atikoğlu Çanakkale: Umut, Selçuk, Salih (Dk.90 Ekrem), Barış (Dk.80 Hakan), Ahmet Yalçın (Dk.51 Uvanç), Yunus, Berkan, Hasan, Çağdaş, Ahmet Hallaç, Halil Ozanköy: Kemal, Okan, Ali, Mehmet, Darbaz (Dk.46 Yulian), Akın, Ali (Dk.55 Emrah), Özcan (Dk.70 Ersal), Ahmet, Buğra, Kaan Gol: Dk 63 Uvanç (Çanakkale) K-PET Birinci Lig’in 10. haftasında ligin alt sıralarında yer alan 2 takım Çanakkale ile Ozanköy, Muharrem Döveç Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Zekai Töre'nin yönettiği karşılaşmadan Çanakkale, oyuna ikinci devrede giren Uvanç Recaioğlu’nun golü ile 1-0 galip ayrıldı. Maçı 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf olan Çanakkale, puanını 13 yaparken, ligin dibinden