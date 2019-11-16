Çanakkale geçilmez

Stad: Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: Zekai Töre, İsmail Egeli, Sabriye Atikoğlu
Çanakkale: Umut, Selçuk, Salih (Dk.90 Ekrem), Barış (Dk.80 Hakan), Ahmet Yalçın (Dk.51 Uvanç), Yunus, Berkan, Hasan, Çağdaş, Ahmet Hallaç, Halil
Ozanköy: Kemal, Okan, Ali, Mehmet, Darbaz (Dk.46 Yulian), Akın, Ali (Dk.55 Emrah), Özcan (Dk.70 Ersal), Ahmet, Buğra, Kaan
Gol: Dk 63 Uvanç (Çanakkale)
K-PET Birinci Lig’in 10. haftasında ligin alt sıralarında yer alan 2 takım Çanakkale ile Ozanköy, Muharrem Döveç Stadı’nda karşı karşıya geldiler.
Zekai Töre'nin yönettiği karşılaşmadan Çanakkale, oyuna ikinci devrede giren Uvanç Recaioğlu’nun golü ile 1-0 galip ayrıldı.
Maçı 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf olan Çanakkale, puanını 13 yaparken, ligin dibinden