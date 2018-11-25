Çanakkale'den geçiş yok

Stad: Muharrem Döveç
Hakemler: Evren Karademir, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan
Çanakkale: Umut İlgün, Oğuzhan Güder, Çağdaş Birşan, Yunus Kalaycı, Ali Öztürk, Bekir Bilgi (Dk.90+4 Hasan), Hakan Laçin, Uvanç Recailoğlu (Dk.90+2 Özmen), Gökçen Kamış (Dk.62 Hasan), Selçuk Sergeç, Talha Sağtekin
Dumlupınar: Onurhan Yalçın, Emir Dolu, Eray Akten, Burak Karabacak, İsmail Tırlık (Dk.75 Mert Güçlücan), Ali Bayır (Dk.34 Can Özbilen), Ender Meta, Berke Zorba (Dk.75 Yıldıray), Mustafa Çelik, Hüseyin Kayalılar, Turgut Kaçar
Gol:Dk.23: Ali Öztürk, Dk.60.Turgut Kaçar, Dk.70:Selçuk Sergeç (Çanakkale)
Kırmızı Kart: Dk.55:Mustafa Çelik
K-PET Birinci Lig'de ligde kalma hedefiyle sezona başlayan Çanakkale, lige şampiyonluk hedefiyle giren Dumlupınar'ı mağlup ederek üst sıraları zorlamaya başladı. Dumlupınar ise ligde sıkıntılı bölgede kaldı.
Dk.23:Sağ kanattan gelen ortaya Uvanç Topla buluştu,Uvanç geriden gelen Ali’ye topu bıraktı oda ceza sahası çizgisinden vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0
Dk.60:Sağ kanattan Emir ortasına ceza sahasında kafayı vuran Turgut skoru eşitledi.1-1
Dk.63:Ceza sahasına sağdan yerden ortaya arka direkte Turgut dokunamadı.
DK.70:Uvanç’ın ön direğe ortasında Selçuk kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.2-1
Karşılaşmada başka gol olmazken maç 2-1 sona erdi.
Dumlupınar'dan Ali Bayır zeminden dolayı dizinden sakatlanan Ali Bayır'ın diz bağlarında esneme meydana gelirken, oyuna devam edemedi.