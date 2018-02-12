banner107
24 0
8 0
16 0
98 0
6 0
Ocak, Kolcu ile güzel
Ocak, Kolcu ile güzel
70 0
32 0
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
47 0
banner82
banner147

Çanakkale'den anlamlı duyarlılık

banner27

Çanakkale'nin, Doğancı'yı mağlup ettiği maçın tek golünü atan Selçuk Sergeç golü attıktan sonra formasının altından giydiği "Tolga Özkıraç kalbimizdesin." yazılı t-shirt'ü taraftarlara göstermesi, alkış aldı

Çanakkale'den anlamlı duyarlılık
banner137

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale'de, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Doğancı maçında anlamlı bir duyarlılığa imza atıldı.

Çanakkale'nin, Doğancı'yı mağlup ettiği maçın tek golünü atan Selçuk Sergeç golü attıktan sonra formasının altından giydiği "Tolga Özkıraç kalbimizdesin." yazılı t-shirt'ü taraftarlara göstermesi, alkış aldı.

Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrasında hayatını genç yaşta kaybeden Tolga Özkıraç anısına yapılan bu anlamlı hareket sonrasında Çanakkale'nin eski kulüp başkanı Hüseyin Arsal, Selçuk Sergeç ve Çanakkale'nin duyarlılığı ile iilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hangi ligde oynadığının önemi yoktur. Fikstürdeki yerinin de önemi yoktur. Ama arkadaşlarının Tolga Özkıraç'ı unutmamaları çok önemlidir. Tolgamız'a rahmet diliyorum.
Çanakkale Spor Kulubümüz'le gurur duyuyorum."

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.