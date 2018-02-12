Çanakkale'den anlamlı duyarlılık

Çanakkale'nin, Doğancı'yı mağlup ettiği maçın tek golünü atan Selçuk Sergeç golü attıktan sonra formasının altından giydiği "Tolga Özkıraç kalbimizdesin." yazılı t-shirt'ü taraftarlara göstermesi, alkış aldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale'de, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Doğancı maçında anlamlı bir duyarlılığa imza atıldı.

Çanakkale'nin, Doğancı'yı mağlup ettiği maçın tek golünü atan Selçuk Sergeç golü attıktan sonra formasının altından giydiği "Tolga Özkıraç kalbimizdesin." yazılı t-shirt'ü taraftarlara göstermesi, alkış aldı.

Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrasında hayatını genç yaşta kaybeden Tolga Özkıraç anısına yapılan bu anlamlı hareket sonrasında Çanakkale'nin eski kulüp başkanı Hüseyin Arsal, Selçuk Sergeç ve Çanakkale'nin duyarlılığı ile iilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hangi ligde oynadığının önemi yoktur. Fikstürdeki yerinin de önemi yoktur. Ama arkadaşlarının Tolga Özkıraç'ı unutmamaları çok önemlidir. Tolgamız'a rahmet diliyorum.

Çanakkale Spor Kulubümüz'le gurur duyuyorum."