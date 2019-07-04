Çanakkale'de ibre Şeker'i gösteriyor

ÇanakkaleTürk Spor Kulübü’nde başkan adayı çıkmadığından dolayı yenilenen genel kurul geçtiğimiz akşam kulüp lokalinde yapıldı. Divan başkanlığını Hüseyin Yahat, sekreterliklerini ise Hüseyin Akgüç ve Göksal Eminol'un yaptığı ikinci olağanüstü genel kurulda tek gündem başkanlık seçimi oldu.

Ancak başkan adaylığı için herhangi bir müracaatın yapılmamasından dolayı Divan başkanı Hüseyin Yahat, başkan adatyı bulıunması için çalışma başlatılması gerekliliği üzeride dururken, söz alan üyeler mevcut başkan İbrahim Şeker'in yeniden aday olmasını istediler.

9 yıllık Çanakkale başkanı İbrahim Şeker, camianın birlik beraberlik ve kenetlenme içerisinde olup ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında güçlü yönetim oluşturulması ve eski başkanlar ile üyelerin de katkı koymaları halinde aday olacağının sinyalini verdi.

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan adayı çıkmadığından dolayı, Divan Başkanı Hüseyin Yahat olağanüstü genel kurulu 11 Temmuz Perşembe günü saat 19:00’a erteledi.