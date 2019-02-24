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Çanakkale, Boğaz’ı geçti

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Çanakkale, bire bir rakibi Yeni Boğaziçi’ni mağlup ederek play out hattında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırır, Kılıçali Kahraman yönetiminde ilk maçını kaybeden Yeni Boğaziçi, düşme hattının sıcaklığını hissetmeye başladı

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Çanakkale, Boğaz’ı geçti
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Yer: Osman Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Mustafa Torun, Ali Karahasan

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Hasan Aktaş, Burçin, Anıl, Çağrı, Cesur (Eli Amir), Hakan Uluçay, Zübeyir (Hasan Büke), Adem, Ahmet Kalçın, Ataberk (Mehmet)

Çanakkale: Umut, Hasan (Razaman), Yunus, Ahmet, Halil (Ekrem), Hasan Kult, Hakan, Uvanç (İbrahim), Kaan, Bekir, Selçuk

Goller: Dk.67 Selçuk, Dk.78 Kaan (Çanakkale)

K-PET Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçında Çanakkale konuk olduğu Yeni Boğaziçi’ni ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Çanakkale konuk olduğu Yeni Boğaziçi’ni 2-0 mağlup etti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı golsüz 0-0 sona eren karşılaşmada Çanakkale’ye galibiyeti getiren golleri Selçuk ve Kaan kaydetti.

Çanakkale aldığı galibiyetin ardından 22 puana yükselirken, Yeni Boğaziçi ile

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