Can, parlıyor

Transfer olduğu BTM 1. Lig ekibi İncirli’de son haftalarda formunu yükselten genç yetenek Can Özbilen son oynanan Yarköy maçında attığı golle kariyerindeki 100. Gole imza attı

Ülkemizin en iyi alt yapılarından birine sahip Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü alt yapısından yetişen, geçmiş sezonlarda A takım kadrosuna kadar yükselerek kritik gollere imza atan genç yetenek Can Özbilen sezon başında transfer olduğu BTM Birinci Lig ekibi İncirli’de parlıyor.

Evren Bahtıkara’nın teknik direktörlüğünü yaptığı İncirli’de sezonun ilk haftasında sakatlanan ve iyileşme süreci uzun süren Can Özbilen son haftalarda formunu yükselterek oynadığı maçlarda gollerini sıralamaya başladı. Hem lig maçlarında hem de üniversiteler arası futbol maçlarında bulduğu gollerle kariyerinde 100 gole ulaşan Can Özbilen, daha çok çalışarak çitayı yükseltmek istiyor.

BTM Birinci Lig’in 9. hafta mücadelesinde İncirli ile Yarköy arasında oynana karşılaşmada attığı golle kariyerinde 100. golüne ulaşırken, dün oynanan üniversiteler arası futbol final karşılaşmasında da takımı DAÜ adına yine golünü attı.