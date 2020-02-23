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Çamurda zafer Kofalı’nın

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Polaris Kış Kupası'nın ikinci yarışı olan Sinde Ralli Sprint’te, Ahmet Kofalı – Mehmet Çağla ikilisi UTV araçları ile birinci oldu

Çamurda zafer Kofalı’nın

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Polaris Kış Kupası'nın ikinci yarışı dün "Sinde Ralli Sprint" olarak İnönü’de yapıldı.

Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulan Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda çamurlu bir parkurda gerçekleştirildi.

Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyonanın İnönü' etabında Ahmet Kofalı – Mehmet Çağla ikilisi UTV araçları ile birinci oldu. Yine UTV araçları ile Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi ikinci, Halil Mulla – Ali Yöncü ise Mitsubishi EVO 9 ile üçüncü oldular. ATV kategorisi birincisi ise Sona Singh oldu.

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