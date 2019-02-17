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Çamur savaşını Doğan kazandı

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K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Doğan Türk Birliği, Gönyeli karşılaşmasını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Çamur savaşını Doğan kazandı
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Stad: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Ferhat Tuna

Doğan Türk Birliği: Cem, Serhan, Ahmet Sönmez, Aydın, Çağrı, Sercan (İbrahim), Raheem, Bayram (Ali), Kenan, Barine Eko (Cemal), Okafor

Gönyeli: Kemal, Talat, Süleyman, Kehinde, Christian, Mehmet(Kahraman), Raif (İbrahim), John Okoli, Fikret (DK.77 Serkan), Menteş, Kemal

Goller: Dk.17 Kenan, Dk.44 Okafor (Doğan Türk Birliği), Dk. 83 Serkan (Gönyeli)

K-Pet Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışının içerisine giren Doğan Türk Birliği, ligin güçlü ekibi Gönyeli engelini de 2-1 ile geçerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada yoğun yağışların etkisiyle ağır bir zeminde oynanan maçın son bölümünde oldukça zorlanan Doğan Türk Birliği buna rağmen kazanarak Mağusa Türk Gücü ve Yenicami’yi takibini sürdürdü.

Karşılaşmada Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Kenan Oshan ve Onyakachi Okafor kaydederken, Gönyeli’nin tek golü Serkan Karaoğlan’dan geldi.

Doğan Türk Birliği aldığı galibiyetle puanını 39’a yükseltirken, Gönyeli 29 puanda kaldı.

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