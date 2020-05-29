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Çamlıbel kumda çalıştı

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Çamlıbel kumda çalıştı

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Lig ekiplerinden Çamlıbel de antrenmanlarına başladı.

Sezona ara verilmeden önce Ediz Çukurovalı yönetiminde sezona hazırlanmaya başlayan Çamlıbel,  antrenman izni verilmesinden sonra da yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün kumda Ediz Çukurovalı yönetiminde ağır bir antrenman yapan Çamlıbel futbolcuları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallara göre antrenmanlar yaparlarken BTM İkinci Ligin başlama tarihinin açıklanmasını bekliyorlar.

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