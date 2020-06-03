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Çamlıbel karpuzla yorgunluk attı

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Çamlıbel karpuzla yorgunluk attı

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Lig ekiplerinden Çamlıbel de antrenmanlarına sürdürüyor.

Ediz Çukurovalı sezona hazırlanan Çamlıbel, BTM İkinci Ligin başlama tarihinin açıklanmasını beklerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallara göre antrenmanlarını yapıyor.

Yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdüren Çamlıbel’de geçtiğimiz gün Ediz Çukurovalı yönetiminde yapılan ağır bir antrenman sonrasında karpuz kesilerek futbolculara ikram edildi. Böylelikle Çamlıbel futbolcuları yorgunluklarını karpuz gidermiş oldular.

 

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