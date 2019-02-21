Camianın isteği Şah’ı geri döndürdü

BTM Birinci Ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve şu anda lider konumda bulunan Görneç'te istifa kararı alan kulübün başarılı başkanı Mehmet Şah, bu kararından vazgeçti. Göreve geldikten sonra camiayı bütünleştiren, yaptığı etkinliklerle kulübe önemli gelir sağlayan Mehmet Şah, camianın isteği, takımın yoğun baskısı sonrasında kararından geri dönerken, başkanlığa devam edecek.

Görneç'te teknik heyet değişikliği

Görneç başkan Mehmet Şah ile teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu görüşerek, el sıkışıp yolları ayırma kararı aldı. Görneç'te, Türkmenköy maçı öncesinde Mehmet Kemancıoğlu'nun yerine ise Erol Çağaloğlu takımın başına getirildi.