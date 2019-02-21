banner255
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
3 0
Halkın jargonunu değiştiren diziler
Halkın jargonunu değiştiren diziler
22 0
 
Yiyeceklerin besin değerini düşüren 12 hata
Yiyeceklerin besin değerini düşüren 12 hata
12 0
16 0
16 0
“Devletin halini, patlayan ışık ortaya koyuyor”
“Devletin halini, patlayan ışık ortaya koyuyor”
79 0
Filenin sultanı LAÜ
Filenin sultanı LAÜ
22 0
banner82

Camianın isteği Şah’ı geri döndürdü

banner27

Camianın isteği Şah’ı geri döndürdü
banner215

BTM Birinci Ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve şu anda lider konumda bulunan Görneç'te istifa kararı alan kulübün başarılı başkanı Mehmet Şah, bu kararından vazgeçti. Göreve geldikten sonra camiayı bütünleştiren, yaptığı etkinliklerle kulübe önemli gelir sağlayan Mehmet Şah, camianın isteği, takımın yoğun baskısı sonrasında kararından geri dönerken, başkanlığa devam edecek.

Görneç'te teknik heyet değişikliği

Görneç başkan Mehmet Şah ile teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu görüşerek, el sıkışıp yolları ayırma kararı aldı. Görneç'te, Türkmenköy maçı öncesinde Mehmet Kemancıoğlu'nun yerine ise Erol Çağaloğlu takımın başına getirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.