"Camianın birliğinin sağlanması için adayım"

Yenicami’nin başkan adayı Ali Vehid, camianın birliğinin sağlanması için başkan adayı olduğunu açıkladı

Yenicami’nin 19 Şubat Salı akşamı gerçekleştirilecek olan genel kurulunda başkan adayı olacak olan Ali Vehid, yayınladığı basın açıklaması ile neden kulüp başkan adayı olduğunu spor kamuoyuna açıkladı.

Ali Vehid’in basın açıklaması şöyle:

“Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün açıklamış olduğum adaylığım ile ilgili olarak sizlerle paylaşmak istediğim durum şu şekildedir; Çocukluğumdan beri gönül verdiğim Yenicami Ağdelen Kulübü’nün mevcut durumunu göz önünde bulundurarak ve camianın birliğinin sağlanması için aday olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Uzun süredir yapmış olduğum aktif yöneticiliğin vermiş olduğu beceri, özveri ve motivenin en iyi şekilde olduğunu, bunun bilincinde çalışacağıma ve bunun bilincinde olarak hareket etmekteye devam edeceğimdir. Yenicami sevdalısı olarak, aday olduğum başkanlık görevine yeni başlıyormuş gibi kulübümüze dört kolla sarılmamız gerektiğini şahsım ve camia adına farkındalığını yitirmeden adımlar atmaya çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Oluşacak olan yeni yönetim kurulu ile Yenicami’nin sürdürülebilir ekonomik yapıya kavuşması için gerekli projeleri hayata geçirebilmek için camianın desteği hiç kuşkusuz ki olmazsa olmazımızdır. Bunun içindir ki, gerekli olan birlikteliği en kısa zamanda sağlanması için gerekli girişimleri yapacağız. Sonuçta hepimiz ortak paydaşı Yenicami sevdasıdır.”