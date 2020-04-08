"Çalışmalar kontrollü başlasın"

Karşıyaka’nın teknik adamı Bayram Paşaoğulları, antrenörlerin kontrolünde saha çalışmalarına başlanması gerektiğini açıklarken, sezonun tamamlanmasını, yabancı futbolcu sayısının ise azaltılması gerektiğini belirtti

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka’nın teknik adamı Bayram Paşaoğulları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasındaki süreci ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun liglerin devamı ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Bayram Paşaoğulları’nın açıklaması şöyle:

“Öncelikli olan sağlıktır. Toplumun ve sporcuların sağlıkları herşeyden önemli olmakla birlikte virüs salgının yavaşlamaya başladığı dönemde antrenmanlara başlanılabilir.

Uzmanlara göre bu dönem Nisan ayı sonu olarak belirtiliyor.Bu nedenle de dörderli küçük gruplar halinde biz antrenörlerin kontrolünde saha çalışmalarına başlanması gerektiğini düşünüyorum.

Bu arada liglerin her ne olursa olsun tamamlanması görüşümü belirtmekle beraber yabancı futbolcu konusunda tamamen yasak koymak yerine azaltılması görüşündeyim.”