Çako için GG de devrede

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim kurulu, takımda forma giymek istemeyen kaleci Ali Karal'ı (Çako) kadro dışı bırakma kararı almıştı. Süper Lig takımlarından Türk Ocağı, başarılı kaleciyi transfer etmek için girişimde bulunmuştu. Ancak 2 kulübün yönetimleri arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlanırken, devreye Gençlik Gücü girdi. Gençlik Gücü kaleci Ali ile prensipte anlaşırken, 2 kulüp arasındaki pazarlıklar bu transferin sonucunu belirleyecek.