Çakır ve Tek, SAKA'yı başarıya taşımayı hedefliyor

BTM İkinci Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Sadrazamköy Kayalar'da (SAKA) kulüp başkanı Hüseyin Çakır, yönetim kurulu ve antrenör Yusuf Tek, takımı başarıya taşımak için yoğun şekilde çalışıyorlar.

BTM İkinci Lig 3. Grupta, Akdeniz, Mevlevi, Çamlıbel, Tepebaşı ve Mevlevi ile mücadele edecek olan Sadrazamköy Kayalar (SAKA), transfer çalışmaları da yaparken, takımın kalesini ise önemli bir isim ile güçlendirdi.

BTM Birinci Ligde play off finali oynayan Karaoğlanoğlu'nun kalesinde başarılı bir sezon geçiren Emrah Özer, şimdi ise SAKA kalesini koruyacak.