Çağrı – Remzi transferi kaosta

K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’nın, Küçük Kaymaklı’dan gerçekleştirmek istediği Çağrı Kıral ve Remzi Betmezoğlu transferlerinde kaos yaşanıyor.

Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, Çağrı ve Remzi’nin transferleri için Küçük Kaymaklı ile anlaştıkları maddi tutar olan 250,000 TL’yi dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na götürdü.

Ancak Küçük Kaymaklı başkanı Hasan Tosunoğlu’nun, Çağrı’yı Lefke’ye, Remzi’yi ise Türk Ocağı’na verme eğilimine girmesi, bu transferi zora soktu.

Çağrı ve Remzi’nin ise el sıkıştıkları ve izinli olarak kampına katıldıkları Merit Alsancak Yeşilova’dan başka takımda oynamama kararı almaları ise bu futbolcuların Lefke ve Türk Ocağı’na transfer olma ihtimalini sıfırladı. İki futbolcunun da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na giderek 2 yıl futbol oynamayacakları yönünde kağıt verme düşüncesinde oldukları da öğrenildi. Bu arada Çağrı’nın, Merit Alsancak Yeşilova alt yapısında antrenör olarak görev yapması da gündeme geldi.

NUREL: ŞOKTAYIZ

Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, Çağrı ve Remzi’nin transferleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Çağrı ve Remzi konusunda Küçük Kaymaklı başkanı Hasan Tosunoğlu ile her konuda anlaşıp, Çarşamba günü vermemiz gereken parayı, dünden kendilerine götürdük. Ancak başkan sebebini anlamadığım bir nedenle futbolcuları Merit Alsancak Yeşilova’ya vermeme kararı almış. Her 2 futbolcu da bizde futbol oynamak istiyorlar. Sonuçta bu futbolcular, insandır. Birer mal değillerdir. Çağrı da Remzi de gerekirse futbol oynamayacaklarını bana söylediler. Biz de onlara anlaştığımız maaşlarını vereceğiz. Onları ortada bırakmayacağız. Çünkü bizde önemli olan verilen sözlerdir. Zaten Hasan Tosunoğlu’nun izni ile Hasan Sertoğlu’nun şahitliğinde her 2 futbolcu antrenmanlarımıza çıkıyorlar. Kamptadırlar ve hazırlık maçına da çıktılar. Şoktayız.

Ben bu futbolcular ile değil ama başka futbolcular Türk Ocağı ve Lefke kulüplerine de yardımcı olmaya hazırım.”