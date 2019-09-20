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Çağrı antrenmanlara başladı

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Çağrı antrenmanlara başladı
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K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği'nin tecrübeli futbolcusu Çağrı Kıral, ayak bileğindeki sakatlıktan kurtulmaya çalışırken, ayağındaki aparatı çıkarıp, takımdan ayrı olarak antrenmanlara başladı.

Merit Alsancak Yeşilova ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğinden kötü şekilde sakatlanan ve 1 ayı aşkın süredir takımdan ayrı olan Çağrı, yürüyüş antrenmanları ile bileğini fazla zorlamadan çalışmalarını sürdürürken, 3 hafta sonra Gençlik Gücü maçında takıma katılması bekleniyor.

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