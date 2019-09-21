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Çağlar'ın yuvası Cihangir

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Çağlar'ın yuvası Cihangir
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K-PET Süper Lig ekibi Cihangir, takımın futbolcusu Çağlar Toklu ile sözleşme yeniledi.
Sezon sonunda serbest transfer hakkı kazanacak olan Çağlar, başkan Aytaç Karavezirler eşliğinde yeni sözleşmeye imza attı. Çağlar 3 sezon daha Cihangir forması giyecek.

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