Çağlar'ın yuvası Cihangir

K-PET Süper Lig ekibi Cihangir, takımın futbolcusu Çağlar Toklu ile sözleşme yeniledi.
Sezon sonunda serbest transfer hakkı kazanacak olan Çağlar, başkan Aytaç Karavezirler eşliğinde yeni sözleşmeye imza attı. Çağlar 3 sezon daha Cihangir forması giyecek.
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