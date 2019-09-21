Çağlar'ın yuvası Cihangir

K-PET Süper Lig ekibi Cihangir, takımın futbolcusu Çağlar Toklu ile sözleşme yeniledi.

Sezon sonunda serbest transfer hakkı kazanacak olan Çağlar, başkan Aytaç Karavezirler eşliğinde yeni sözleşmeye imza attı. Çağlar 3 sezon daha Cihangir forması giyecek.