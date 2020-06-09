Çağlar, Çetinkaya’yı yıktı

Cihangir, Çetinkaya’yı Çağlar Toklu’nun ilk devrede attığı mükemmel frikik golü ile 1 – 0 mağlup etti

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekipleri Cihangir ile Çetinkaya, Cihangir Stadında karşılaştılar.

Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Saçar ve Yusuf Atlar hakem üçlüsünün yönettiği maçı Cihangir, Çağlar’ın ilk devrede attığı mükemmel frikik golü ile 1-0 kazandı.

Cihangir özellikle ikinci devrede oyunu rakibinin üzerine yıkmasına rağmen gol üretemedi. 70. Dakikadan sonra her 2 ekip de genç oyuncularına şans verirken, maç da 1-0 sona erdi.