banner411
banner69
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
86 0
22 0
 
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
452 2
31 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
24 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
19 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
31 0
banner460

Çağlar, Çetinkaya’yı yıktı

banner27

Cihangir, Çetinkaya’yı Çağlar Toklu’nun ilk devrede attığı mükemmel frikik golü ile 1 – 0 mağlup etti

Çağlar, Çetinkaya’yı yıktı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekipleri Cihangir ile Çetinkaya, Cihangir Stadında karşılaştılar.

Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Saçar ve Yusuf Atlar hakem üçlüsünün yönettiği maçı Cihangir, Çağlar’ın ilk devrede attığı mükemmel frikik golü ile 1-0 kazandı.

Cihangir özellikle ikinci devrede oyunu rakibinin üzerine yıkmasına rağmen gol üretemedi. 70. Dakikadan sonra her 2 ekip de genç oyuncularına şans verirken, maç da 1-0 sona erdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.