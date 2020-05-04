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Çağaloğlu: Hiçbir topçumu riske atamam

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Erol Çağaloğlu, “Sağlık Bakanımızın, “Elimizde yeterli kit yok” açıklamasından sonra ben teknik direktör olarak hiçbir topçumu riske atamam.” açıklamasını yaptı

Çağaloğlu: Hiçbir topçumu riske atamam

K-PET Birinci Lig ekibi Görneç’in teknik direktörü Erol Çağaloğlu, sezonun kalan maçlarının oynanıp – oynanmaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erol Çağaloğlu’nun sosyal medyadaki açıklamalarında şunları söyledi:

“Sağlık Bakanımızın, “Elimizde yeterli kit yok” açıklamasından sonra ben teknik direktör olarak hiçbir topçumu riske atamam. Bu dakikadan sonra konuşmak bile gerekmez.

Sağlık ve Bilim Kurullarımız ile Futbol Federasyonumuz en iyi şekilde karar verecektir. En sağlıklı karar verilecektir. Ama sporculara haftada en az 3 test yapılmalıdır.

Ama ülkede sadece futbol branşı yoktur. Basketbol, hentbol ve diğer branşlarda vardır. Devletin bu kadar testi yapmasının imkânı yoktur.

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