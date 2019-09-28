C Lisans Antrenörlük Kursu açılacak

KTFF Eğitim Üst Kurulu, 2019-2020 Futbol Sezonu C Lisans Antrenörlük Kursunu 14 Ekim 2019 tarihinde başlatacak.
Kursa başvurmak isteyenlerin, başvuru formunu 4 Eylül ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında doldurulup, gerekli evraklar ile birlikte KTFF Genel Sekreterliğine ulaştırılması gerekiyor.
Kurs başlangıç tarihi 14 Ekim 2019 olup, tek oturum olarak yapılacak. Kursa başvuruda bulunup kabul alan şahıslara kurs eğitim içeriği e-posta yoluyla ulaştırılacak. E-posta kullanmayan şahıslar kurs eğitim içeriğini KTFF’den teslim edebilecekler.