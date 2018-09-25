Buzlar çözüldü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz arasındaki sorunlu günler geride kaldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun çağrı ile düzenlenen toplantıda Hasan Sertoğlu ile Hüseyin Özen Yılmaz arasında karşılıklı suçlayıcı konuşmalar olmuş, ve ipler gerilmişti. Ancak dün Hüseyin Özen Yılmaz’ın, Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi Evren Mannaş ve Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ile birlikte KTFF’yi ziyaret ederek Hasan Sertoğlu ile asbaşkan Oktay Çocukla görüşmesi sonrasında KTFF yönetimi ile Kulüpler Birliği arasında futbolumuzun ileriye taşınması konusunda iş birliği içerisinde çalışma yapılması kararlaştırıldı.