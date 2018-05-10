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Büyük final öncesinde MTG’ye önemli destek

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Büyük final öncesinde MTG’ye önemli destek
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Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bu akşam Cihangir ile Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü, Les Ambassadeurs Hotel’de kampa girdi.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün eski kulüp başkanlarından ve takımın ana sponsorlarından Les Ambassadeurs Hotel’in sahibi Halil Falyalı, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt ve futbolcular yemekte bir araya geldi. Halil Falyalı tarafından takımın kaptanları olan Türkkan Delideniz ve Yasin Kurt’a çerçeve içinde Mağusa Türk Gücü forması takdim edildi. Halil Falyalı, zorlu final karşılaşması öncesinde futbolculara, teknik heyete ve başkan Koral Bozkurt’a başarı dileklerinde bulundu.

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