BÜY, 73 yaşında

Niyazi ERGÜLEN
Futbolumuzun en önemli camialarından, K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, 73. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan günü coşkulu kutlama yapamayan Baf Ülkü Yurdu kulübü, kulübün sosyal medya hesabından coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.
Güney Kıbrıs’ta Baf’ta başlayıp, Kuzey Kıbrıs’ta Güzelyurt’ta devam eden sürecinde liglerimizin üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek kulübü olan Baf Ülkü Yurdu, futbol tarihimize adını altın harflerle yazdırdı.