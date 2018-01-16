Bursa kazandı, Gençler Birliği turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bursaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine karşın üst tura yükselen taraf oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Yeşil-beyazlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılmasına karşın kupaya veda ederken Başkent ekibi adını çeyrek finale yazdı.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynan maçta konuk ekip Gençlerbirliği, Petar Skuletic'in 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bursaspor, 33'te Mikel Agu'nun golü ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Bursaspor, 49. dakikada Yusuf Erdoğan ile 2-1 öne geçti.

Ev sahibi takım son dakikalarda direği geçemedi ve maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi.

Bursaspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte ortalık karıştı. Her iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri tartışırken, statta gergin anlar yaşandı.