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Burgaç: İyi bir aileyiz

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Burgaç: İyi bir aileyiz
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige flaş bir başlangıç yapan Cihangir'in başarılı teknik direktörü Hasan Burgaç takımının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gönyeli deplasmanından da 3 puanla dönen ve zirve yarışında olan takımın teknik direktörü Hasan Burgaç'ın açıklamaları şöyle:

"Cihangir olarak iyi bir takım olduk. Biz iyi bir aileyiz. Ligde de iyi galibiyetler alıyoruz. Bu galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz.

Ligin altıncı haftasında da kendi sahamızda oynayacağımız Hamitköy maçında da kazanmak için çıkacağız."

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