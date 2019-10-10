Burak’a ceza, Cihangir’e ihtar

KTFF Disiplin Kurulu, Cihangir Stadında; Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova arasında gerçekleşen K-Pet Süper Lig maçı sonrasında; Alsancak Yeşilova futbolcusu Burak Koçar’ın tribün önüne gelerek seyirciler ile münakaşaya girmesi ve Cihangir seyircisinin kendisine küfür etmesi sonucu sahada eline aldığı topu seyirciye doğru atmasının faturası belli oldu.

Burak Koçar’a 1 maçtan men cezası verildi. Cihangir taraftarlarının küfür içerikli söylemlerinden dolayı Cihangir’e bir defaya mahsus olmak kaydı ile ihtar cezası verildi.