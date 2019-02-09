Burak Yılmaz'ın gecesi

Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip Uysal), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 67 Kagawa), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 73 Caner Erkin), Burak Yılmaz

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Yusuf Erdoğan, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut Nayir

Goller: Dk. 40 ve 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u yeni transferi Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Lider Medipol Başakşehir'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la berabere kalmasını iyi değerlendiren siyah-beyazlı ekip, zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşürdü.

Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı kendi seyircisi önünde de sürdürdü.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısını Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Burak Yılmaz, 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve 3 puanı Beşiktaş, hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Beşiktaş, haftayı BB Erzurumspor beraberliği ile kapatan lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.