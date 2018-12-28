Burak, Yeşilova’nın yüzünü güldürdü

Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir 3 puan alırken, kötü gidişi sonlandırdı. Baf Ülkü Yurdu ise maçı kaybederek, zirveye yaklaşma şansını kullanamadı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı. HAKEMLER: Serhan Şimşek-Emre Çevikdal-İsmail Ercan BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan-Erdinç(Tahsin dk. 46)-oseph-Hasan-Lawal-Ahmet-Fikri-M.Göktaş-Solomonson(Hürcan dk. 46)-Berk dk. 52)-İbrahim-Azat MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: kemal-Mejdi-Ulaş-Vakkas-Mustafa-Hamis(İlyas dk.53)-ean-Burak(Memduh dk. 88)-Yasin(Mustafa dk. 64)-Hafız-Binya GOL: dk. 16 Burak(MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA) K-Pet Süper Lig'in 15. haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Son haftalarda düşüşe geçen Merit Alsancak Yeşilova, güçlü rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda Burak’ın golüyle mağlup ederek, yılı ve devreyi mağlubiyetle kapattı. Maç sonunda hakem Serkan Şimşek’e tepki gösteren Baf Ülkü Yurdu ise evindeki maçı kaybederek, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi. 12. dakikada gelişen Baf Ü. Yurdu atağında M.Göktaş’ın pasında topla buluşan Erdinç’in vuruşu çok yavaş olunca top da kaleci Kemal’da kaldı. 16. dakikadaki Merit A. Yeşilova atağında Hafız’ın soldan ceza alanına girdiği andaki pasında Burak topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada Merit A. Yeşilova’dan Burak’ın ceza alanı dışından vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü defans uzaklaştırdı. 34. dakikadaki Baf Ü. Yurdu atağında M.Göktaş rakip ceza alanı içindeki Joseph’i gördü. Ancak Joseph topun gelişine çok kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarı attı. 54. dakikada Merit A. Yeşilova takımından Hafız’ın pasında Burak yakın mesafeden vurdu Erdoğan topa sahip oldu. 55. dakikadaki Baf Ü. Yurdu atağında Joseph’ten seken topa M.Göktaş vurdu, defansa da çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti. 60. dakikada Baf Ü. Yurdu takımından Berk’in ceza alanı dışından şutunda top kaleci Kemal’de kaldı. 66. dakikadaki Merit A. Yeşilova atağında Mustafa rakip ceza alanı içinde oluşan karamboldeki vuruşunda top Erdoğan’da kaldı. 74. dakikada Baf Ü. Yurdu takımından Berk’in ortasında topa Joseph’in kafa ile vurdu kaleci Kemal rakibine gol şansı tanımadı.