Burak: Hedef gösterilmemiz gülünç

Burak Sarıkaya, son günlerde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, yabancı futbolcuların katkısına değinip, yerli futbolcuların yıllardır elini taşın altına koyduklarına vurgu yaparken, kendilerinin hedef gösterilmesinin gülünç olduğunu belirtti

Futbolumuzun önemli 10 numaralarından Yonpaş Dumlupınar’ın tecrübeli futbolcusu Burak Sarıkaya, son günlerde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Burak Sarıkaya’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Günlerdir takip ediyoruz. Yabancı futbolcular, yerli futbolcular ve liglerin başlaması ile ilgili çok komik iddialar yapılıyor. Bu ligde yabancı arkadaşların katkısı ülke geneli ve bireyselde azımsanmayacak derecede fazladır. Yerli futbolcular zaten yıllardır maddi manevi her daim elini taşın altına koydular. Milyonlar kazanmadık. Çıktık mücadele ettik. Yabancı arkadaşlar da mağdur edilmemelidirler. Eminim onlar da bu hassasiyeti gösterecektir.

Barcelona oyuncuları indirime gitmiş. 20 milyon euro kazanan adam 100 yıl bedavaya da zaten oynar. Kazandıklarımız ortadadır. Geleceğine hiçbir yatırım yapamazken hala bizlerin hedef gösterilmesi gülünçtür. Haftada 5-6 antrenman yapan, hafta sonları 10 ay boyunca dolu olan futbolculardır. Dünya’da en üst liglerde bizden daha az kazanan ya da sözleşmesi olmayan başka bir ülke var mıdır? Buna Zanzibar da dahildir.

Konumuz futbolcu alacakları değildir. Federasyonumuz sağlıklı bir şekilde bizleri ilk etapta sahalara indirmektir. Onların da uğraşı bu yöndedir. Gerisi bu sezon tamamlandıktan sonra gidişata göre şekillenecektir. Eyyam zamanı değildir.