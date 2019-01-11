Burak evine dönüyor

Sezon başında serbest transfer hakkını kullanarak Cihangir’den, Gençlik Gücü’ne transfer olan başarılı defans futbolcusu Burak Emir, bugün Cihangir ile yeniden masaya oturacak. Görüşmenin olumlu geçmesi halinde Burak 6 aylık aradan sonra yeniden yıllarca formasını giydiği takımına dönecek.
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