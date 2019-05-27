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Burak, Dumlupınar yolcusu

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Burak, Dumlupınar yolcusu
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligde yeni sezonda iddialı olma hedefinde olacak olan Yonpaş Dumlupınar transfer çalışmalarına başladı.

Sedat Devecioğlu’nu teknik direktörlüğe getiren Yonpaş Dumlupınar, Binatlı’nın tecrübeli orta saha futbolcusu Burak Sarıkaya’yı kadrosuna katmak için girişim başlattı. Dumlupınar’ın Burak transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Bu arada Yonpaş Dumlupınar yönetimi, bugün saat 11:30 KTSYD lokalinde gerçekleştireceği basın toplantısı ile yeni sezona yönelik hedeflerini anlatıp, yeni teknik heyetini basınla buluşturacak.

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