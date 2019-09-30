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Burak ders verdi

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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde Pazar günü oynanan Küçük Kaymaklı – Cihangir maçının yardımcı hakemi Burak Mandıralı derslik bir karara imza attı.

Skor 1-1 iken maçın 83. dakikasında gelişen Cihangir atağında, kaleci Efe’nin ceza alanı dışında olduğu anda Bahadır kale içerisine geçti. Cihangir futbolcusu Mishali kendisine atılan topa hareketlendiği anda Burak Mandıralı off side bayrağını kaldırdı.

Cihangir taraftarları bu pozisyonda Burak Mandıralı’ya tepki göstermelerine rağmen doğru kararla, pozisyon off side olarak değerlendirildi.

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