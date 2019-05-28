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Bulut oynayacak

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Bulut oynayacak
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BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta bugün oynanacak olan haftanın önemli maçında, lider İncirli, ikinci sıradaki Tuzla’yı konuk edecek.

Bu zorlu maç öncesinde KTFF BTM Kurulunun 4 sarı kart cezalısı olarak açıkladığı Tuzla futbolcusu Bulut’un cezalı olmadığı belirlenirken, Bulut maçta oynayacak.

Bu arada Tuzla ara transferde Necati Genç, Hüseyin Özbaysal, Ahmet Altun, Mehmet Uysal’ı kadrosuna kattı.

Antrenör Vural Köseoğlu, lider İncirli ile oynayacakları maçın kendileri için hayati önem taşıdığını belirtirken, futbolcularına güvendiğini açıkladı.

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