Bülent Korkmaz, Antalya’yla yolları ayırdı

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Antalyaspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı

Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı.

Korkmaz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler."