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Bulak: Ligleri iptal etmeyelim

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Osman Bulak, “Köylerin tek spor dalı olan futboldur. Bu nedenle ligleri iptal etmeyelim.Futbol sayesinde yaşadığımız kötü psikolojik durumdan da kurtuluruz.” açıklamasını yaptı

Bulak: Ligleri iptal etmeyelim

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri sosyal medyada açıklamalarda bulundular. Çayönü kulüp başkanı Osman Bulak da sosyal medyada açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Bizim gibi köylerin tek spor dalı olan futboldur. Bu gençler bir sene boyunca sezonun açılış gününü beklerler.

Bunu da iptal etmeyelim. Zaten bu köyler ekonomik zorluklarla boğuşurken ellerinden gelen belli bir bütçe ile takım kurdular. Bence ligler oynanmalıdır. Futbol sayesinde hem yaşadığımız bu kötü psikolojik durumdan da kurtuluruz.”

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