Buğra karar aşamasında

Yalova futbolcusu Buğra Barın, GG ve BÜY’den gelen teklifleri değerlendirmeye aldı

Niyazi ERGÜLEN

Serbest transfer hakkı bulunan Yalova futbolcularından Buğra Barın, Gençlik Gücü ve Baf Ülkü Yurdu’ndan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Türkiye’de olan Buğra Barın, Türkiye dönüşünde transferi ile ilgili son kararını verecek. Buğra’nın, Cuma günü kararını vereceği öğrenildi. Bu arada Yalova’dan İrfan’ın transferinden sonra Baf Ülkü Yurdu’nun Buğra transferinde de ısrarcı olduğu biliniyor.

Bu arada Küçük Kaymaklı’nın, Baf Ülkü Yurdu’nun tecrübeli stoperi Mustafa Tekpınar (Czyio) ile ilgilendiği ve genel kurul sonrasında bu transfere yöneleceği bilgisi edinildi.