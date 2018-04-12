Buffon'dan hakeme sert sözler

Penaltı kararının ardından hakeme itiraz eden Juventus kalecisi Buffon “Eğer o kadar yürekli değilse, evinde dursun, eşiyle cips yiyip, gazoz içsin! Kalbinin yerinde muhtemelen çöp var" dedi

Son yıllara damga vuracak bir geri dönüşe imza atmaya ramak kala Juventus, Real Madrid karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Penaltı kararının ardından hakeme itiraz eden Juventus kalecisi Buffon ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Maçın ardından ise İtalyan kaleci, hakemi sert bir dille eleştirdi.

40 yaşındaki kaleci, "Her erkeğin sahip olması gereken hassasiyet, hakemde yokmuş. Takım her şeyini sahada verdi ama bir insan, olağanüstü bir geri dönüşün ardından böyle şüpheli bir durumda o kararı vermemeli. Eğer o kadar yürekli değilse, evinde dursun, eşiyle cips yiyip, gazoz içsin! Kalbinin yerinde muhtemelen çöp var." dedi.

Pozisyonun tartışmalı olduğunu söyleyen Buffon "Evet, tartışmalı bir pozisyon ancak 90+3'te emin değilsen penaltı veremezsin. Bu dakikada bu yapılamaz. Takım her şeyini verdi ama bir adam geldi, harika geri dönüş sonrasında yeşeren hayallerimizi yıktı." şeklinde konuştu.