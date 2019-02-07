“Bu Takım Benim Yıldızı Benim” turnuvası yapılıyor

Dörtyol Spor Kulübü tarafından organize edilen “Bu Takım Benim Yıldızı Benim” minikler turnuvası 10 Şubat Pazar Dörtyol Stadı’nda sabah saat 10:30 da başlayacak

Dörtyol Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan “Bu Takım Benim Yıldızı Benim” minikler turnuvası 10 Şubat Pazar sabah yapılıyor.

Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan minikler futbol turnuvasına 2007-2008-2009 doğumlu minik sporcular katılacak.

Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yöneteceği ve Dörtyol Stadı’nda sabah saat 10:30 da başlayacak olan“Bu Takım Benim Yıldızı Benim” minikler turnuvasında Dörtyol, Mormenekşe, Yeni Boğaziçi, Dumlupınar, Değirmenlik, Dikmen Akademi, Dilekkaya Akademi, 1461 İskele Trabzon olmak üzere sekiz takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele edecek.

Okullarda Şubat tatilinin başlaması ile birlikte minik sporculara futbol imkanı sağlama adına gerçekleştirilecek olan turnuvada minik sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan minikler futbol turnuvası “Herşey Çocuklar İçin, Haydi Çocuklar Maça” önemli sloganı ile gerçekleştirecek. Turnuvanın sonunda düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek.