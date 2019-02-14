“Bu Takım Benim, Yıldızı Benim” turnuvası şampiyonu Dumlupınar

Dörtyol Spor Kulübü tarafından düzenlediği “Bu Takım Benim, Yıldızı Benim” turnuvasının şampiyonu Dumlupınar U11 Takımı oldu

Dörtyol Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Bu Takım Benim Yıldızı Benim” minikler futbol turnuvası tamamlandı. Dörtyol Akademi organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen minikler futbol turnuvasına 2007-2008-2009 doğumlu 120’ye yakın minik sporcular katıldı.

Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği ve Dörtyol Stadında sabah başlayan “Bu Takım Benim Yıldızı Benim” minikler futbol turnuvası gün boyunca devam etti. Turnuvaya Dörtyol, Mormenekşe, Yeni Boğaziçi, Dumlupınar, Değirmenlik, Dikmen Akademi, Dilekkaya Akademi ve 1461 İskele Trabzon olmak üzere sekiz takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele etti. Okullarda Şubat tatili ile birlikte minik sporculara futbol imkanı sağlama adına gerçekleştirilen turnuvada minik sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.

Turnuvada gruplarını lider olarak tamamlayan Dumlupınar ile Mormenekşe finale yükselen takımlar oldular. Turnuva finalinde normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı penaltı atışları sonunda kazanan Dumlupınar U11 Takımı şampiyon oldu. “Herşey Çocuklar İçin, Haydi Çocuklar Maça” sloganı ile gerçekleştirilen “Bu Takım Benim Yıldızı Benim” minikler turnuvası sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar Dörtyol altyapı koordinatörü Süleyman Özkoç tarafından verildi.